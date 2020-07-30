Перша ракетка світу відмовилася від участі в US Open

Фото: Ешлі Барті (wtatennis.com)

Через побоювання щодо коронавірусу

Перша ракетка світу Ешлі Барті повідомила, що не виступить на US Open цього року. Австралійська тенісистка прийняла таке рішення через побоювання щодо коронавірусу.

Про це повідомляє Australian Associated Press.

"Я і моя команда вирішили, що цьогоріч не поїдемо в США на Western and Southern Open і на US Open. Мені подобаються обидва турніри, тому рішення було непростим, але як і раніше існують серйозні ризики, пов'язані з коронавірусом, і мені незручно ставити себе і свою команду в такий стан", - прокоментувала своє рішення австралійка.

Спортсменка продовжить стежити за ситуацією, перш ніж вирішити, чи готова вона поїхати в Європу, щоб підготуватися до захисту минулорічного титулу на Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Французький мейджор був перенесений на кінець вересня.

US Open Барті вигравала у 2018 році. Старт відкритого чемпіонату США запланований на 31 серпня. Турнір пройде за зачиненими трибунами і з дотриманням строгих правил безпеки. Western & Southern Open був перенесений з Цинциннаті в Нью-Йорк, де змагання пройдуть в центрі біобезпеки.

Через пандемію коронавірусу було призупинено проведення всіх тенісних турнірів до початку серпня. Поки в Європі і США проходять тільки виставкові змагання

Нагадаємо, українські тенісистки заявилися на перші турніри після відновлення сезону.