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Первая пациентка с коронавирусом умерла в Одесской области

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 12:53
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Одесской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От коронавируса умерла жительница Подольска

Сегодня, 12 апреля, от коронавируса в Одесской области умерла первая пациентка. Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По его словам, в Одесской области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса.

"Ушла из жизни пациентка 1959 года рождения в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным", - отметил Куцый.

Он также обратился к жителям области с призывом не пренебрегать карантинными мерами и при ухудшении самочувствия обращаться к врачу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области коронавирус обнаружили у двух детей. Заболевшие несовершеннолетние жители Измаила сейчас находятся в изоляции и проходят необходимое лечение.

Отметим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически. Он также не уверен, что вторая волна COVID-19 ожидает украинцев сразу после выхода страны из карантина. При этом он уточнил, что медики и ученые будут наблюдать за мутациями коронавируса и выработкой иммунитета к нему.

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