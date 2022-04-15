Первая партия новой военной помощи Украине из США прибудет в течение 24 часов, - CNN

Представитель Министерства обороны США сообщил, что первая партия с американской военной помощью Украине в рамках нового пакета на 800 млн долларов прибудет в ближайшие 24 часа. По его словам, украинцы заберут груз на границе и ввезут его в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

Издание отмечает, что список вооружений, который вошел в первую партию, не разглашается. Однако, источники телеканала заявили, что среди наименований - гаубицы и боеприпасы к ним, а также радары.

В CNN также отметили, что новый пакет помощи Украине отличается от предыдущих поставок. Он включает в себя "более сложное и мощное вооружение". О каком именно идет речь, телеканал не уточняет.