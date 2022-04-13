Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов

США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут несколько сотен единиц бронетехники, беспилотников, ракет Javelin. Кроме того, планируется поставить более 10 вертолетов Ми-17 и 18 гаубиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Джона Кирби .

Кирби добавил, что еще предстоит определиться, как американские вертолеты из нового пакета помощи будут отправлены в Украину. Вероятнее всего, они будут доставлены в регион, а затем, возможно, доставлены грузовиками. Однако, отметил представитель Пентагона, американские пилоты не будут на них летать над украинской территорией.

По его словам, поставки вооружений в рамках пакета помощи Украине на сумму 800 млн долларов начнутся немедленно. Украинским военным планируется поставить:

Напомним, о новом пакете военной помощи президент США Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время переговоров по телефону.

Отметим, ЕС сегодня одобрил выделение Украине 500 млн евро для закупки военной техники.

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