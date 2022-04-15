Перша партія нової військової допомоги Україні з США прибуде протягом 24 годин, - CNN

Представник Міністерства оборони США повідомив, що перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на 800 млн доларів прибуде в найближчі 24 години. За його словами, українці заберуть вантаж на кордоні і ввезуть його в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

Видання зазначає, що список озброєнь, який увійшов до першої партії, не розголошується. Однак, джерела телеканалу заявили, що серед найменувань - гаубиці і боєприпаси до них, а також радари.

У CNN також зазначили, що новий пакет допомоги Україні відрізняється від попередніх постачань. Він включає в себе "більш складне і потужне озброєння". Про яке саме йдеться, телеканал не уточнює.