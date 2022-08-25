Первая остановка ЗАЭС. Зеленский назвал факторы, предотвратившие радиационную аварию

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

Глава государства отметил, что сегодня впервые в истории остановилась Запорожская АЭС: сработала аварийная защита энергоблоков после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины.

"Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.