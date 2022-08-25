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Первая остановка ЗАЭС. Зеленский назвал факторы, предотвратившие радиационную аварию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Персонал Запорожской АЭС и автоматика управления реакторами сегодня предотвратили радиационную аварию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Глава государства отметил, что сегодня впервые в истории остановилась Запорожская АЭС: сработала аварийная защита энергоблоков после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины.

"Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

Отключение Запорожской АЭС: что известно

Напомним, сегодня, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от энергосети. Как сообщалось, на территории Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

При этом жителей Энергодара призвали пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

Позже стало известно, что Запорожская АЭС возобновила соединение с воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". При этом все генераторы отключены. Все шесть блоков оставались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСВторжение России в Украину