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Первая неделя карантина в Сиане: в городе зафиксировали более 150 новых случаев COVID

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Китай, Среда 29 декабря 2021 09:45
Первая неделя карантина в Сиане: в городе зафиксировали более 150 новых случаев COVID Фото: в Сиане зафиксировали новые случаи COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Китайский город-миллионник Сиань, который закрыли на локдаун, уже неделю находится в изоляции. Однако там за прошедшие сутки зафиксировали более 150 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В среду, 29 декабря, в Сиане седьмой день изоляции. При этом многие из 13 миллионов жителей не могут покинуть свои дома и зависят от поставок предметов первой необходимости.

Однако в городе-миллионнике сообщили о 151 случае инфицирования коронавирусом за прошедшие сутки. В результате общее число местных случаев заражения в Сиане за период с 9 по 28 декабря достигло почти 1000 инфекций. О случаях заражения штаммом "Омикрон" в городе не сообщалось.

Хотя вспышка в Сиане мала по сравнению со вспышками во многих других местах по всему миру, официальные лица ввели жесткие ограничения на поездки внутри города и выезд из него с 23 декабря. С понедельника, 27 декабря, правительство Сианя прекратило выдачу разрешений людям, желающим покинуть свои дома, чтобы купить предметы первой необходимости, поскольку меры по сдерживанию эпидемии ужесточили. Личные покупки могут быть возобновлены для людей из менее рискованных районов после того, как массовые тесты дадут отрицательные результаты. Но пока нет информации, когда именно будет отменен приказ о том, чтобы оставаться дома.

Напомним, в Китае наказали десятки чиновников, которые причастны к вспышке коронавируса в Сиане.

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