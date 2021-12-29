Перший тиждень карантину в Сіані: у місті зафіксували понад 150 нових випадків COVID

У середу, 29 грудня, в Сіані сьомий день ізоляції. При цьому багато хто з 13 мільйонів жителів не може покинути свої будинки і залежать від постачання предметів першої необхідності.

Проте у місті-мільйоннику повідомили про 151 випадок інфікування коронавірусом минулої доби. В результаті загальна кількість місцевих випадків зараження у Сіані за період з 9 по 28 грудня досягла майже 1000 інфекцій. Про випадки зараження штамом "Омікрон" у місті не повідомлялося.

Хоча спалах у Сіані малий у порівнянні зі спалахами в багатьох інших місцях по всьому світу, офіційні особи запровадили жорсткі обмеження на поїздки всередині міста та виїзд із нього з 23 грудня. З понеділка, 27 грудня, уряд Сіаня припинив видачу дозволів людям, які бажають залишити свої будинки, щоб купити предмети першої необхідності, оскільки заходи зі стримування епідемії посилили. Особисті покупки можуть бути відновлені для людей з менш ризикованих районів після того, як масові тести дадуть негативні результати. Але поки що немає інформації, коли саме буде скасовано наказ про те, щоб залишатися вдома.