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Локдаун в китайском городе Сиань: чиновников наказали за недостаточную строгость карантина

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Китай, Пятница 24 декабря 2021 10:58
Локдаун в китайском городе Сиань: чиновников наказали за недостаточную строгость карантина Фото: в Китае наказали чиновников за вспышку COVID в городе Сиань (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Китае наказали десятки чиновников, которые причастны к вспышке коронавируса в Сиане. Город-миллионник закрыли на локдаун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

Центральная комиссия по проверке дисциплины, сказала в пятницу, 24 декабря, что 26 чиновников коммунистической партии были наказаны за "недостаточную строгость в профилактике и борьбе со вспышкой COVID". Считают, что китайские чиновники не смогли контролировать вирус в своем регионе.

В частности, инспекции показали, что применялся слабый подход и нескоординированная реакция, которые препятствовали отслеживанию контактов в Сиане.

"Власти будут пресекать бюрократические вопросы в работе по борьбе с болезнями, такие как уклонение от ответственности, бездействие, перекладывание ответственности и негативное отношение к вещам", - сказал чиновник, отвечающий за партийную дисциплину.

Напомним, всех сотрудников Ватикана обязали вакцинироваться от COVID-19 или предоставить документы о выздоровлении. Такие меры решили предпринять, чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости.

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