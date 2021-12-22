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Вспышка COVID: в китайском городе-миллионнике ввели локдаун

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Сиань, Среда 22 декабря 2021 16:00
Вспышка COVID: в китайском городе-миллионнике ввели локдаун Фото: в китайском городе-миллионнике ввели локдаун (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В китайском городе Сиань ввели локдаун. В городе вспышка коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NDTV.

Жители Сиани должны оставаться в городе и не выезжать без крайней необходимости, для подтверждения которой им понадобятся специальные справки. Также они фактически имеют все время находиться дома и имеют право лишь "отправлять одного члена семьи за необходимыми покупками".

Также отменены все автобусные рейсы и установлены блокпосты на въездах в Сианя. Также отменено 85% авиарейсов из и в город. В самом городе закрыты школы и ограничено передвижение общественным транспортом. Отменены все мероприятия и закрыты все учреждения культуры.

Жесткие меры вводятся во всех городах Китая, где наблюдается хотя бы несущественный рост количества заболеваний, поскольку власти боятся срыва Олимпиады в Пекине.

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