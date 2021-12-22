Вспышка COVID: в китайском городе-миллионнике ввели локдаун

Жители Сиани должны оставаться в городе и не выезжать без крайней необходимости, для подтверждения которой им понадобятся специальные справки. Также они фактически имеют все время находиться дома и имеют право лишь "отправлять одного члена семьи за необходимыми покупками".

Также отменены все автобусные рейсы и установлены блокпосты на въездах в Сианя. Также отменено 85% авиарейсов из и в город. В самом городе закрыты школы и ограничено передвижение общественным транспортом. Отменены все мероприятия и закрыты все учреждения культуры.

Жесткие меры вводятся во всех городах Китая, где наблюдается хотя бы несущественный рост количества заболеваний, поскольку власти боятся срыва Олимпиады в Пекине.