Первая медаль Украины на Олимпиаде-2022: сколько призовых получит Абраменко

Перед зимней Олимпиадой стало известно, что размер призовых для украинских спортсменов будет таким, как и на летних Играх в Токио в прошлом году. Золотые медалисты получат по 125 тысяч долларов.

Поскольку Абраменко завоевал "серебро", то его финансовое вознаграждение будет меньше. Фристайлист заработал 80 тысяч "зеленых". Если кто-то из его коллег по сборной Украины успеет до завершения соревнований получить бронзовую медаль, то обогатится на 55 тысяч.

Каждая страна-участница зимних Олимпийских игр размер призовых определяет самостоятельно. Например, Соединенные Штаты для американских спортсменов установили вознаграждения за золотую, серебряную и бронзовую медали на уровне 37 500, 22 500 и 15 000 долларов соответственно.

Зато безусловный фаворит Олимпиады-2022 в медальном зачете – Норвегия – вообще не будет платить атлетам за завоеванные медали. Такое же решение приняли олимпийские комитеты Швеции, Соединенного Королевства и Новой Зеландии.