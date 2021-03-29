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Первая доза вакцины Pfizer или AstraZeneca защищает пожилых людей на 62%

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 16:45
Первая доза вакцины Pfizer или AstraZeneca защищает пожилых людей на 62% Фото: одна доза Pfizer или AstraZeneca одинаково эффективны от коронавируса (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Команда ученых Университетского колледжа Лондона исследовала эффективность вакцин от коронавируса Pfizer и AstraZeneca для старших людей. Исследования показали, что одна доза этих препаратов дает 62% защиты подопечным преклонного возраста.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, команда ученых проанализировала данные более чем 10 тысяч людей пожилого возраста в 310 домах престарелых и установила, что одна-единственная доза вакцины Pfizer или AstraZeneca одинаково эффективны для защиты от коронавируса.

ПЦР-тесты, которые трижды проходили участники исследования установили, что COVID-19 после вакцинации с 36 тысяч результатов оказались положительными лишь в 1,3 тысячи случаев.

По словам авторов исследования, одна доза Pfizer или AstraZeneca защищает от заражения на 56% уже через четыре недели после прививки, и на 62% - за пять недель. Также они отмечают, что обе вакцины защищают пожилых людей от более заразного "британского" штамма.

Напомним, ранее фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности вакцины от коронавируса заявила, что ее вакцина эффективна на 76%.

Всемирная организация здравоохранения заявила о высокой эффективности вакцины Johnson&Johnson против новых штаммов коронавируса.

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