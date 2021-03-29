Перша доза вакцини Pfizer або AstraZeneca захищає літніх людей на 62%
Команда вчених Університетського коледжу Лондона дослідила ефективність вакцин від коронавірусу Pfizer та AstraZeneca для старших людей. Дослідження показали, що одна доза цих препаратів дає 62% захисту підопічним похилого віку.
Про це повідомляє BBC.
Як повідомляється, команда вчених проаналізувала дані більш ніж 10 тисяч людей похилого віку в 310 будинках для літніх. Вона встановила, що одна-єдина доза вакцини Pfizer або AstraZeneca однаково ефективні для захисту від коронавірусу.
ПЛР-тести, які тричі проходили учасники дослідження, встановили, що COVID-19 після вакцинації з 36 тисяч результатів виявилися позитивними лише у 1,3 тисячі випадків.
За словами авторів дослідження, одна доза Pfizer або AstraZeneca захищає від зараження на 56% вже через чотири тижні після щеплення, і на 62% - за п’ять тижнів. Також вони зазначають, що обидві вакцини захищають людей похилого віку від більш заразного "британського" штаму.
Нагадаємо, раніше фармацевтична компанія AstraZeneca оновила своє дослідження по ефективності вакцини від коронавірусу та заявила, що її вакцина ефективна на 76%.
Також Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про високу ефективність вакцини Johnson&Johnson проти нових штамів коронавірусу.