Перша доза вакцини Pfizer або AstraZeneca захищає літніх людей на 62%

Команда вчених Університетського коледжу Лондона дослідила ефективність вакцин від коронавірусу Pfizer та AstraZeneca для старших людей. Дослідження показали, що одна доза цих препаратів дає 62% захисту підопічним похилого віку.

Як повідомляється, команда вчених проаналізувала дані більш ніж 10 тисяч людей похилого віку в 310 будинках для літніх. Вона встановила, що одна-єдина доза вакцини Pfizer або AstraZeneca однаково ефективні для захисту від коронавірусу.

ПЛР-тести, які тричі проходили учасники дослідження, встановили, що COVID-19 після вакцинації з 36 тисяч результатів виявилися позитивними лише у 1,3 тисячі випадків.

За словами авторів дослідження, одна доза Pfizer або AstraZeneca захищає від зараження на 56% вже через чотири тижні після щеплення, і на 62% - за п’ять тижнів. Також вони зазначають, що обидві вакцини захищають людей похилого віку від більш заразного "британського" штаму.