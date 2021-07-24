Первая "бронза" и ранний вылет в теннисе. Итоги олимпийского дня

Первый соревновательный день Олимпиады-2020 уже закончился, и не без успехов для украинской сборной. На данный момент в активе команды бронзовая медаль в дзюдо.
РБК-Украина собрало итоги олимпийского дня нашей сборной.
По итогам олимпийского дня Украина делит 19 место медального зачета сразу с несколькими странами. Рейтинг возглавила сборная Китая с тремя золотыми медалями, далее идут Италия, Япония и Южная Корея. Одной из главных сенсаций стал результат США - ни одной медали в первый день.
В первый медальный день дзюдоистка Дарья Билодид заняла третье место и добыла "бронзу". Сначала она взяла верх над представительницей Сербии Милицей Николич, далее в четвертьфинале победила Катарину Косту из Португалии.
В полуфинале Билодид проиграла чемпионке мира 2017 года японке Фуну Тонаки, которая является ее главной соперницей последних лет. В схватке за бронзовую медаль украинка одолела израильтянку Ширу Ришони.
Украинский дзюдоист Артем Лесюк (категория до 60 кг) неожиданно неплохо выступил на Олимпиаде. Сначала он прошел гватемальца Хосе Рамоса, а в 1/8 был сильнее узбека Узбекистана Шарафуддина Лутфиллаева.
В 1/4 Лесюк уступил вице-чемпиону Европы - французу Луке Мхеидзе. После этого украинец попал в сетку утешительных схваток и проиграл спортсмену из Нидерландов Торнике Цякадоеа.
Лидер сборной Украины в стрелковой дисциплине Павел Коростылев долгое время шел вторым в финальной части, но в последней попытке он попал только на 8,4 балла. Соперники набрали 9,6 и 9,5, обойдя украинца на финише.
Еще один украинец Олег Омельчук не прошел квалификацию.
Теннисистка Даяна Ястремская в первом же раунде уступила в трех сетах Лейлое Анне Фернандес из Канады. После этого с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной девушки прекратили выступления в парном разряде, проиграв француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро.
Капитан сборной Украины по боксу Николай Буценко (категория до 53 кг) уступил в 1/8 финала Жану Карлосу Пачито из Эквадора.
Украинская надежда на медаль в спортивной гимнастике Игорь Радивилов завалил коронный опорный прыжок и не сумел квалифицироваться в финал. По итогам двух попыток он получил оценку 14, 074, и этого результата оказалось недостаточно.
В то же время сборная по спортивной гимнастике с восьмым результатам вышла в финал Олимпиады. Выступления в командном разряде продолжат Радивилов, Петр Пахнюк, Илья Ковтун и Евгений Юденков.
Игорь Хмара и Станислав Ковалев не сумели квалифицироваться в основной полуфинал, заняв четвертое место в своем заезде, когда нужно было финишировать не ниже второго места. Утешительные заезды пройдут уже завтра.
Еще одним обидным результатом стало выступление украинки Елены Кривицкой в фехтовании на шпагах. Бронзовая призерка последних чемпионатов мира уступила полячке Ренате Кнапик-Миазге в первом же раунде.
Участник групповой велогонки Анатолий Будяк не попал в топ-50, отстав от новоиспеченного олимпийского чемпиона Ричарда Карапаса более чем на 11 минут.
Коу Лей разгромил Адама Хмама из Туниса - счет по партиям 4:0. Таким образом, он вышел во второй раунд. А украинка Анна Гапонова проиграла первый же матч представительнице Австрии Я Лю.