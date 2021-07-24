Перша "бронза" і ранній виліт в тенісі. Підсумки олімпійського дня

Перший змагальний день Олімпіади-2020 вже закінчився, і не без успіхів для української збірної. На даний момент в активі команди бронзова медаль в дзюдо.
РБК-Україна зібрало підсумки олімпійського дня нашої збірної.
За підсумками Олімпійського дня Україна ділить 19 місце медального заліку відразу з декількома країнами. Рейтинг очолила збірна Китаю з трьома золотими медалями, далі йдуть Італія, Японія і Південна Корея. Однією з головних сенсацій став результат США - жодної медалі в перший день.
У перший медальний день дзюдоїстка Дар'я Білодід посіла третє місце і здобула "бронзу". Спочатку вона взяла гору над представницею Сербії Міліцею Ніколіч, далі в чвертьфіналі перемогла Катаріну Косту з Португалії.
У півфіналі Білодід програла чемпіонці світу 2017 року японці Фуну Тонакі, яка є її головною суперницею останніх років. У сутичці за бронзову медаль Українка здолала ізраїльтянку Ширу Рішоні.
Український дзюдоїст Артем Лесюк (категорія До 60 кг) несподівано непогано виступив на Олімпіаді. Спочатку він пройшов гватемальця Хосе Рамоса, а в 1/8 був сильнішим за узбека Узбекистану Шарафуддіна Лутфіллаєва.
У 1/4 Лесюк поступився віце-чемпіону Європи - французу Луці Мхеїдзе. Після цього українець потрапив до сітки втішних сутичок і програв спортсмену з Нідерландів Торніке Цякадоеа.
Лідер збірної України в стрілковій дисципліні Павло Коростильов довгий час йшов другим у фінальній частині, але в останній спробі він влучив лише на 8,4 бала. Суперники набрали 9,6 і 9,5, обійшовши українця на фініші.
Ще один українець Олег Омельчук не пройшов кваліфікацію.
Тенісистка Даяна Ястремська в першому ж раунді поступилася в трьох сетах Лейлое Анні Фернандес з Канади. Після цього з першою ракеткою України Еліною Світоліною дівчата припинили виступи в парному розряді, програвши француженкам Алізе Корне і Фіоні Ферро.
Капітан збірної України з боксу Микола Буценко (категорія до 53 кг) поступився в 1/8 фіналу Жану Карлосу Пачіто з Еквадору.
Українська надія на медаль у спортивній гімнастиці Ігор Радивілов завалив коронний опорний стрибок і не зумів кваліфікуватися до фіналу. За підсумками двох спроб він отримав оцінку 14,074, і цього результату виявилося недостатньо.
У той же час збірна зі спортивної гімнастики з восьмим результатами вийшла до фіналу Олімпіади. Виступи в командному розряді продовжать Радивилов, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун та Євген Юденков