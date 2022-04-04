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Первая атака Тернополя оккупантами: стали известны подробности

Фото: глава Тернопольской ОГА Владимир Труш (oblast-te com ua)
Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 3 апреля оккупанты совершили первую атаку на город Тернополь. Удар планировался на объект критической инфраструктуры, однако угроза была предотвращена, однако обломками все же нанесено повреждение объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОГА Владимира Труша во время брифинга.

"Вчера враг совершил бомбардировку города Тернополя. Был первый "прилет". Спасибо нашим военным, которые предупредили данный факт, обезвредили. Однако обломками был задет объект критической инфраструктуры. Поэтому он сейчас в непригодном состоянии для использования. По другому - это закрытая информация", - рассказал Труш.

Он также отметил, что ВСУ, ГСЧС работают сейчас на месте происшествия совместно с полицией проводят документирования данного факта и удаления обломков.

"Человеческих жертв нет. По этому объекту мы сработали накануне. То есть, понимали, что может быть такая ситуация, поэтому все превентивные меры были приняты до того. Поэтому имеем такой результат", - добавил Труш.

Напомним, вчера стало известно о мощном взрыве в городе Тернополь. Однако о его причинах местные власти информации не приводили.

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