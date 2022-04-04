Перша атака Тернополя окупантами: стали відомі подробиці

"Вчора ворог здійснив бомбардування міста Тернополя. Був перший "приліт". Дякуємо наших військовим, які попередили даний факт, знешкодили. Однак уламками було зачеплено об'єкт критичної інфраструктури. Тому він зараз є в непридатному стані для використання. Щодо іншого - це закрита інформація", - розповів Труш.

Він також зазначив, що ЗСУ, ДСНС працюють зараз на місці події, які спільно з поліцією проводять документування даного факту і вилучання уламків.

"Людських жертв немає. По цьому об'єкту ми спрацювали напередодні. Тобто, розуміли, що може бути така ситуація, тож всі превентивні заходи були вжиті до того. Тому маємо такий результат", - додав Труш.

Нагадаємо, вчора стало відомо про потужний вибух у місті Тернопіль. Однак про його причини місцева влада інформації не наводила.

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