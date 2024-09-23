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"Перуджа" Плотницького втретє поспіль виграла Суперкубок Італії

Фото: Олег Плотницький (крайній ліворуч) розпочав сезон перемогою (facebook.com/SirSafetyPerugiaVolley)
Автор: Антон Федорців

Український волейболіст Олег Плотницький доклався до перемоги "Перуджі" над "Трентіно" в битві за перший трофей нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

27-річний українець завоював черговий кубок на Апеннінах. Він допоміг "Перуджі" здобути непросту перемогу в Суперкубку Італії.

Матч проти "Трентіно" розтягнувся на всі п'ять сетів. "Перуджа" впевнено взяла першу партію, але потім безапеляційно поступилася в двох наступних. Утім, у четвертому та п'ятому сетах команда Плотницького доволі впевнено розібралася з переможцем регулярного чемпіонату сезону 2023/24.

Сам українець залишився у фіналі на лаві запасних. Однак, перед тим зіграв у переможному півфіналі Суперкубка Італії проти "П'яченци" (3:1). Тоді Плотницький набрав 3 пункти.

Хто такий Олег Плотницький

Уродженець Вінницької область, волейболом почав займатися у Хмельницькому. У восьмому класі переїхав до Харкова, де навчався в обласному училищі фізичної культури.

На дорослому рівні дебютував у складі тамтешньої "Юракадемії". Згодом перейшов у харківський "Локомотив", у складі якого двічі став чемпіоном України. Восени 2017-го перебрався до італійської "Монци". У сезоні 2019/20 змінив прописку в межах італійської Суперліги, переїхавши до "Перуджі".

У лавах умбрійців оформив золотий дубль в сезоні 2023/24. Батьки – теж волейболісти. Після завершення ігрової кар'єри батько перейшов на тренерську роботу, а син став одним із його вихованців.

До слова, раніше збірна України отримала суперників на чемпіонаті світу-2025.

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Волейбол