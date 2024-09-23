"Перуджа" Плотницкого в третий раз подряд выиграла Суперкубок Италии

27-летний украинец завоевал очередной кубок на Апеннинах. Он помог "Перудже" одержать непростую победу в Суперкубке Италии.

Матч против "Трентино" растянулся на пять сетов. "Перуджа" уверенно взяла первую партию, но затем безапелляционно уступила в двух следующих. Впрочем, в четвертом и пятом сетах команда Плотницкого довольно уверенно разобралась с победителем регулярного чемпионата сезона 2023/24.

Кто такой Олег Плотницкий

Уроженец Винницкой области, волейболом начал заниматься в Хмельницком. В восьмом классе переехал в Харьков, где учился в областном училище физической культуры.

На взрослом уровне дебютировал в составе тамошней "Юракадемии". Затем перешел в харьковский "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом Украины. Осенью 2017-го перебрался в итальянскую "Монцу". В сезоне 2019/20 сменил прописку в рамках итальянской Суперлиги, переехав в "Перуджу".

В рядах умбрийцев оформил золотой дубль в сезоне 2023/24. Родители – тоже волейболисты. После завершения игровой карьеры отец перешел на тренерскую работу, а сын стал одним из его воспитанников.