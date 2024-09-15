У компанії з чинними чемпіонами: українські волейболісти дізналися суперників на ЧС-2025

Відбулося жеребкування фіналу чемпіонату світу з волейболу-2025 серед чоловіків. Збірна України опинилася у одній групі з чинними чемпіонами планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату .

Фінал світової першості відбудеться 12-28 вересня 2025 року на Філіппінах. У змаганнях вперше візьмуть участь 32 команди.

За результатами жеребкування чоловіча збірна України потрапила до групи F, де зіграє проти чинних чемпіонів світу – Італії. Також суперниками "синьо-жовтих" стануть Бельгія та Алжир.

ЧС-2025 з волейболу. Результат жеребкування

Група А: Філіппіни, Іран, Єгипет, Туніс

Група В: Польща, Нідерланди, Катар, Румунія

Група С: Франція, Аргентина, Фінляндія, Республіка Корея

Група D: США, Куба, Португалія, Колумбія

Група E: Словенія, Німеччина, Болгарія, Чилі

Група F: Україна, Італія, Бельгія, Алжир

Група G: Японія, Канада, Туреччина, Лівія

Група H: Бразилія, Сербія, Чехія, Китай

Збірна України відібралась на ЧС-2025 за світовим рейтингом. У планетарній класифікації національна команда перебуває на 14-й сходинці.

Це буде третя участь "синьо-жовтих" у світових форумах. Дебют відбувся у 1998 році. Тоді Україна фінішувала 10-ю з 24-х учасників. А на ЧС-2022 команда пробились до 1/4 фіналу, де поступилася співгосподарям турніру – збірній Словенії.

Що відомо про суперників збірної України?

Італія – чотириразовий чемпіон світу. Вперше італійці тріумфували у 1990 році, потім двічі поспіль (1994, 1998) захищали титул чемпіонів. У 2022-му після 24-річної перерви повернули собі звання найсильнішої команди планети.

Бельгія дебютувала на ЧС у 1949 році та загалом брала участь у десяти розіграшах світової першості. Найкращий результат – 8-ме місце у 1970 році.

Алжир кваліфікувався на чемпіонат світу лише втретє в історії та вперше за 26 років. Найкращим для алжирців був дебютний виступ у 1994 році – 13-те місце. На ЧС-1998 команда фінішувала 19-ю.

Фото: Збірна Італії – чемпіон світу 2022 року (volleyballworld.com)