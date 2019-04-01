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В Перу загорелся автобус с людьми, десятки погибших

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 08:26
В Перу загорелся автобус с людьми, десятки погибших
Фото: в Перу сгорел автобус с людьми (twitter.com/peru21noticias)

В результате пожара в автобусе в Перу погибли не менее 20 человек

В Перу в результате пожара в автобусе погибли не менее 20 человек, еще несколько пассажиров пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Canal N.

Сообщается, что инцидент произошел на автовокзале в столице Перу Лиме в районе Сан-Мартин-де-Поррес. Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, возгорание началось в задней части транспортного средства, поэтому люди, которые были на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. На данный момент известно о гибели не менее 20 людей, еще семерых пассажиров доставили в ближайшие больницы.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Гватемале грузовик на высокой скорости врезался в толпу на шоссе, в результате чего погибли не менее 32 человек. По данным местных СМИ, грузовик врезался в группу людей, которые вышли на проезжую часть осмотреть пострадавшего перед этим в ДТП.

Накануне в Непале в результате падения внедорожника с высоты в 200 метров погибли 6 человек, еще трое пострадали. Всех пострадавших доставили в Катманду для оказания медицинской помощи.

 

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