В Непале при падении автомобиля с обрыва погибло 6 человек

Фото: место происшествия (twitter.com/RepublicaNepal)

Автомобиль скатился с обрыва с высоты в 200 метров

В Непале в сельском муниципалитете Манебханджан-6 округа Охалдхунга в результате падения с высоты в 200 метров внедорожника погибло 6 человек, еще 3 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Himalayan Times.

Инспектор полиции районного отделения Раджив Шреста рассказал, что автомобиль Jeep направлялся из района Солухумбу в сторону Катманду, когда вылетел с дороги и упал с примерно с 200-метровой высоты.

В результате происшествия погибло 6 человек, еще трое, среди которых был ребенок, получили ранения. Всех пострадавших было доставлено в Катманду для дальнейшего лечения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаевской обл. в результате ДТП погибли 2 человека. По данным ГСЧС, автомобиль KIA RIO слетел в кювет, в результате чего водитель 2001 г.р. и пассажир 1995 г.р. погибли на месте, еще двое пассажиров 1999 и 2000 года рождения с переломами доставлены в Первомайскую центральную районную больницу.

Напомним, на юге Непала автобус упал в канал, 35 погибших. По данным полиции, большинство погибших были гражданами Индии, которые были паломниками и ехали к местным святыням.