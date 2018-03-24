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В Перу вступил в должность новый президент

НовостиПолитика    24.03.2018 - 01:57
Фото: президент Перу Мартин Вискарра (https://twitter.com/prensapalacio)
Фото: президент Перу Мартин Вискарра (https://twitter.com/prensapalacio)

Бывшего президента Перу Педро Кучински подозревают в коррупции

В Перу бывший вице-президент страны Мартин Вискарра вступил в должность главы государства после отставки Педро Кучински. Об этом сообщает Reuters.

В своем послании к народу на торжественной церемонии Вискарра призвал бороться с коррупцией внутри страны любой ценой и пообещал сформировать "совершенно новый кабинет" правительства, а также сделать экономику страны более конкурентоспособной на мировом рынке.

55-летний Вискарра в политике с 2010 года, ранее он занимался строительным бизнесом.

Отметим, бывший президент Перу Педро Кучински подозревается в том, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги.

Кроме того, в оппозиционной партии "Народная сила" заявили о том, что были предприняты попытки подкупа депутатов с целью не допустить импичмента Кучински.

Напомним, 22 марта 2018 года президент Перу Педро Кучински официально заявил о своей отставке.

 

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Теги публикации: Перу, Президент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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