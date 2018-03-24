У Перу вступив на посаду новий президент

Колишнього президента Перу Педро Кучинські підозрюють у корупції

У Перу колишній віце-президент країни Мартін Віскарра вступив на посаду глави держави після відставки Педро Кучинські. Про це повідомляє Reuters.

У своєму посланні до народу на урочистій церемонії Віскарра закликав боротися з корупцією всередині країни будь-якою ціною і пообіцяв сформувати "абсолютно новий кабінет" уряду, а також зробити економіку країни більш конкурентоздатною на світовому ринку.

55-річний Віскарра в політиці з 2010 року, раніше він займався будівельним бізнесом.

Зазначимо, колишній президент Перу Педро Кучинські підозрюється в тому, що пов'язані з ним фірми отримали 4,8 млн доларів від бразильської будівельної компанії нібито за консультаційні послуги.

Крім того, в опозиційній партії "Народна сила" заявили про те, що були зроблені спроби підкупу депутатів з метою не допустити імпічменту Кучинського.

Presidente de la República @MartinVizcarraC recibió honores a su llegada a Palacio de Gobierno y se reunió con los funcionarios y trabajadores de la sede de Gobierno. pic.twitter.com/7mjC3bODy7 — Presidencia Perú (@prensapalacio) March 23, 2018

Нагадаємо, 22 березня 2018 року президент Перу Педро Кучинські офіційно заявив про свою відставку.