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В Перу вилучили 58 кілограмів кокаїну запакованого в пакети з нацистською символікою

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Перу, П'ятниця 26 травня 2023 06:18
В Перу вилучили 58 кілограмів кокаїну запакованого в пакети з нацистською символікою Фото: поліція Перу вилучила 58 кг кокаїну в пакетах з нацистською символікою (twitter/PolicíaNacionaldelPerú)
Автор: Максим Шушко

Дивний вантаж знайшли в контейнері на кораблі під прапором Ліберії в маленькому містечку біля Еквадору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Правоохоронні органи Перу по боротьбі з наркотиками оголосили про конфіскацію 58 кілограмів кокаїну. Його збиралися відправити з порту на півночі країни до Бельгії.

Вантаж було виявлено в портовому терміналі Пайта, невеликого містечка поблизу Еквадора. Зазначається, що білий порошок розклали приблизно в півсотні пакетів із написом "Гітлер" та символікою нацистів зверху.

Це перший випадок в історії Перу, коли поліція по боротьбі з наркотиками заявила про вилучення партії кокаїну з символікою нацистської Німеччини.

Зазначається, що Перу входить до трійки найбільших виробників кокаїну у світі разом із Болівією та Колумбією.

Раніше ми повідомляли, поліція Італії вилучила майже 2 тонни наркотиків, помічених у Середземному морі. У водонепроникних пакетах "плавало" кокаїну на 440 млн доларів.

Також, в Іспанії на судні для перевезення худоби виявили кокаїн на 114 млн доларів.

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