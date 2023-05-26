В Перу изъяли 58 килограммов кокаина, упакованного в пакеты с нацистской символикой

Странный груз был найден в контейнере на корабле под флагом Либерии в маленьком городке возле Эквадора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Правоохранительные органы Перу по борьбе с наркотиками объявили о конфискации 58 кг кокаина. Его собирались отправить из порта на севере страны в Бельгию.

Груз был обнаружен в портовом терминале Пайта, небольшого городка вблизи Эквадора. Отмечается, что белый порошок разложили в около полусотни пакетов с надписью "Гитлер" и символикой нацистов сверху.

Это первый случай в истории Перу, когда полиция по борьбе с наркотиками заявила об изъятии партии кокаина с символикой нацистской Германии.

Отмечается, что Перу входит в тройку крупнейших производителей кокаина в мире вместе с Боливией и Колумбией.