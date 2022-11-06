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У Перу відбулися багатотисячні марші з вимогою відставки президента

Фото: у Перу пройшли багатотисячні марші з вимогою відставки президента (twitter.com/ComentarioUdeC)
Автор: Артур Родивилов

Тисячі людей вийшли на вулиці перуанської столиці Ліми, щоб вимагати відставки президента Педро Кастільйо, лівого лідера, уряд якого перебуває під слідством за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кастільо назвав протестувальників реакціонерами та ворогами народу.

Поліція в касках та пластикових щитах застосувала кілька балончиків зі сльозогінним газом, намагаючись розігнати натовп. Повідомлень про травми не надходило.

Кастільо, який обійняв посаду в липні минулого року, вже пережив дві спроби імпічменту. Законодавці від опозиції вимагають нового судового процесу проти президента, хоча Конгрес визнав, що він не набере достатньої кількості голосів.

Раніше у Будапешті відбулися масові протести проти уряду Віктора Орбана. У 66-ті роковини Угорської революції, тисячі угорців, серед яких вчителі та учні, вимагали підвищення заробітної плати педагогам та боротьби з інфляцією, що знецінює доходи населення.

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