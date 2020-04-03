В Перу ужесточили карантинные меры

Власти Перу усилили ограничения для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает BBC.

Теперь мужчинам и женщинами запрещено выходить на улицу в один день. Так, мужчины могут выходить из дома в понедельник, среду и пятницу, а женщины - во вторник, четверг и субботу. В воскресенье всем запрещено покидать свои дома.

Президент страны Мартин Вискарра заявил, что предыдущие ограничения тоже были результативными, но не настолько, как ожидалось.

Отметим, в Перу зафиксировано 1414 случая инфицирования коронавирусом, среди них 55 - летальные. В то же время 537 пациентам удалось выздороветь.

Напомним, 15 марта из-за коронавируса Перу объявила режим чрезвычайного положения. Страна закрыла границы для иностранцев. Президент Перу заявил, что на время чрезвычайного положения все граждане обязаны самоизолироваться. Все государственные и частные школы в стране остаются закрытыми.

Кроме того, комендантский час в связи с пандемией коронавируса объявили в Чили. Президент Себастьян Пиньера также объявил в стране "режим катастрофы" и вывел на улицы военных.