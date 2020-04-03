У Перу посилили карантинні заходи

Влада Перу посилили обмеження для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє BBC.

Тепер чоловікам і жінкам заборонено виходити на вулицю в один день. Так, чоловіки можуть виходити з дому в понеділок, середу і п'ятницю, а жінки - у вівторок, четвер і суботу. В неділю всім заборонено покидати свої будинки.

Президент країни Мартін Віскарра заявив, що попередні обмеження теж були результативними, але не настільки, як очікувалося.

Відзначимо, в Перу зафіксовано 1414 випадку інфікування коронавірусом, серед них 55 - летальні. В той самий час 537 пацієнтам вдалося видужати.

Нагадаємо, 15 березня з-за коронавіруса Перу оголосила режим надзвичайного стану. Країна закрила кордони для іноземців. Президент Перу заявив, що на час надзвичайного стану всі громадяни зобов'язані самоізолюватися. Всі державні і приватні школи в країні залишаються закритими.

Крім того, комендантську годину у зв'язку з пандемією коронавіруса оголосили в Чилі. Президент Себастьян Піньєра оголосив у країні "режим катастрофи" і вивів на вулиці військових.