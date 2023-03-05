У Перу стався сильний землетрус

У неділю, 5 березня, біля узбережжя Перу стався сильний землетрус. Його магнітуда становила 5,5 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Інституту геофізики Перу.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 18 км на схід від муніципалітету Атіко. Вогнище залягало на глибині 52 кілометрів.
Інформація про можливі постраждалі та руйнування не надходила. Загроза цунамі не оголошувалась
Нагадаємо, раніше на півночі Японії стався землетрус магнітудою 6,1.
Крім того, 28 лютого в Албанії сталися два землетруси поспіль.
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