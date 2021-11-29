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В Перу произошло сильное землетрясение: повреждены дома, дороги завалены обломками

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Перу , Понедельник 29 ноября 2021 02:58
В Перу произошло сильное землетрясение: повреждены дома, дороги завалены обломками Фото: в Перу произошло сильное землетрясение (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

На севере Перу произошло землетрясение с предварительной магнитудой 7,5 балла. В результате были повреждены некоторые здания, завалены дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Хотя землетрясение и было чрезвычайно сильным, оно было относительно глубоким - 112 километров (70 миль) - что обычно снижает вероятность повреждений и жертв.

Эпицентр стихии пришелся на районы Амазонки в 42 километрах от города Барранка. По данным Геологической службы США, его величина составляла 7,5 баллов.

Землетрясение разрушило часть церкви 16-го века в районе Ла-Халка, три человека получили легкие травмы.

Также отмечается, что падающие камни заблокировали несколько автомагистралей в регионах Амазонас и Кахамарка в Перу. Толчки ощущались почти в 800 километрах (500 миль) от столицы Лимы, где некоторые люди в тревоге выбежали из своих домов.

Также частично была повреждена церковь в муниципалитете Лоха в соседнем Эквадоре. Тремор ощущался также в некоторых частях Колумбии и Бразилии.

Напомним, что ранее землетрясение произошло в берегов Фиджи. Люди не пострадали.

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