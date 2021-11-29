В Перу произошло сильное землетрясение: повреждены дома, дороги завалены обломками
На севере Перу произошло землетрясение с предварительной магнитудой 7,5 балла. В результате были повреждены некоторые здания, завалены дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Хотя землетрясение и было чрезвычайно сильным, оно было относительно глубоким - 112 километров (70 миль) - что обычно снижает вероятность повреждений и жертв.
Эпицентр стихии пришелся на районы Амазонки в 42 километрах от города Барранка. По данным Геологической службы США, его величина составляла 7,5 баллов.
Землетрясение разрушило часть церкви 16-го века в районе Ла-Халка, три человека получили легкие травмы.
Также отмечается, что падающие камни заблокировали несколько автомагистралей в регионах Амазонас и Кахамарка в Перу. Толчки ощущались почти в 800 километрах (500 миль) от столицы Лимы, где некоторые люди в тревоге выбежали из своих домов.
Также частично была повреждена церковь в муниципалитете Лоха в соседнем Эквадоре. Тремор ощущался также в некоторых частях Колумбии и Бразилии.
Напомним, что ранее землетрясение произошло в берегов Фиджи. Люди не пострадали.