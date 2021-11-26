У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение

Сегодня, 26 ноября недалеко от побережья Фиджи произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,8 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По информации сейсмологов, эпицентр располагался на расстоянии 553 километра к северо-западу от столицы островного государства города Сува с населением около 77 тысяч человек.

Известно, что источник землетрясения находился на глубине 520 км.

Вместе с тем сообщения об угрозе цунами не поступали. Сведения о пострадавших и разрушениях также отсутствуют.