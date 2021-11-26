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У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение

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США, Пятница 26 ноября 2021 08:37
У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение Фото: у берегов Фиджи произошло мощное землетрясение (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 ноября недалеко от побережья Фиджи произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,8 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По информации сейсмологов, эпицентр располагался на расстоянии 553 километра к северо-западу от столицы островного государства города Сува с населением около 77 тысяч человек.

Известно, что источник землетрясения находился на глубине 520 км.

Вместе с тем сообщения об угрозе цунами не поступали. Сведения о пострадавших и разрушениях также отсутствуют.

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