У Перу стався сильний землетрус: пошкоджені будинки, дороги завалені уламками

На півночі Перу сталося землетрус з попередньою магнітудою 7,5 бали. В результаті були пошкоджені деякі будівлі, завалені дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Хоча землетрус і був надзвичайно сильним, він був відносно глибоким - 112 кілометрів (70 миль) - що зазвичай знижує ймовірність пошкоджень і жертв.

Епіцентр стихії припав на райони Амазонки в 42 кілометрах від міста Барранка. За даними Геологічної служби США, його величина становила 7,5 балів.

Землетрус зруйнував частину церкви 16-го століття в районі Ла-Халка, три людини отримали легкі травми.

Також зазначається, що падаюче каміння заблокувало кілька автомагістралей в регіонах Амазонас і Кахамарка в Перу. Поштовхи відчувалися майже в 800 кілометрах (500 миль) від столиці Ліми, де деякі люди в тривозі вибігли зі своїх будинків.