У Перу стався сильний землетрус: пошкоджені будинки, дороги завалені уламками
На півночі Перу сталося землетрус з попередньою магнітудою 7,5 бали. В результаті були пошкоджені деякі будівлі, завалені дороги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Хоча землетрус і був надзвичайно сильним, він був відносно глибоким - 112 кілометрів (70 миль) - що зазвичай знижує ймовірність пошкоджень і жертв.
Епіцентр стихії припав на райони Амазонки в 42 кілометрах від міста Барранка. За даними Геологічної служби США, його величина становила 7,5 балів.
Землетрус зруйнував частину церкви 16-го століття в районі Ла-Халка, три людини отримали легкі травми.
Також зазначається, що падаюче каміння заблокувало кілька автомагістралей в регіонах Амазонас і Кахамарка в Перу. Поштовхи відчувалися майже в 800 кілометрах (500 миль) від столиці Ліми, де деякі люди в тривозі вибігли зі своїх будинків.
Також частково була пошкоджена церква в муніципалітеті Лоха в сусідньому Еквадорі. Тремор відчувався також в деяких частинах Колумбії та Бразилії.
Нагадаємо, що раніше землетрус стався в берегів Фіджі. Люди не постраждали.