В Турции произошло землетрясение. Есть разрушенные дома
Фото: в Турции произошло землетрясение (GettyImages)
В Турции произошло мощное землетрясение. В результате разрушены несколько домов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".
Сообщений о погибших или серьезных травмах не поступало. Землетрясение, центром которого был город Копрукой, произошло в 15:40, сообщили в Управлении катастрофами и чрезвычайными ситуациями Турции.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,94 км. Толчки ощутили в соседних провинциях Муш и Диярбакыр.
Мэр Эрзурума Октай Мемис заявил, что землетрясение вызвало обрушение некоторых домов в "трех-четырех деревнях". По его словам, в пострадавшие села направлены бригады скорой помощи.
Землетрясение также вызвало падение камней на шоссе вблизи Копрукоя, что временно остановило движение транспорта.