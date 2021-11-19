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В Турции произошло землетрясение. Есть разрушенные дома

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Анкара, Пятница 19 ноября 2021 16:54
В Турции произошло землетрясение. Есть разрушенные дома Фото: в Турции произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции произошло мощное землетрясение. В результате разрушены несколько домов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Сообщений о погибших или серьезных травмах не поступало. Землетрясение, центром которого был город Копрукой, произошло в 15:40, сообщили в Управлении катастрофами и чрезвычайными ситуациями Турции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,94 км. Толчки ощутили в соседних провинциях Муш и Диярбакыр.

Мэр Эрзурума Октай Мемис заявил, что землетрясение вызвало обрушение некоторых домов в "трех-четырех деревнях". По его словам, в пострадавшие села направлены бригады скорой помощи.

Землетрясение также вызвало падение камней на шоссе вблизи Копрукоя, что временно остановило движение транспорта.

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