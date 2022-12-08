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В Перу президентом стала жінка: США схвалили нове призначення

Фото: президент Перу Діна Болурате (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки схвалили зміни у владі в Перу і привітали призначення на пост президента країни Діни Болурате.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Болурате вступила на посаду одразу після того, як колишньому президенту Педро Кастильйо оголосили про імпічент. Вона призвала уряд до політичного перемир’я після декількох місяців нестабільності, а також заявила, що буде сформовано новий кабінет міністрів, куди увійдуть представники різних політичних партій.

У США схвалили таку зміну влади - посол Сполучених Штатів в Перу Ліза Кенна заявила, що Америка "категорично відкидає" будь-які несанкціоновані спроби президента Кастильйо завадити роботі парламенту.

Пізніше представник госдепартаменту США привітав Болурате з призначенням, заявивши, що Сполучені Штати будуть підтримувати Перу в рамках правління єдності, яке Болурате пообіцяла сформувати.

Нагадаємо, що президент Перу Педро Кастільйо сьогодні заявив, що розпускає Конгрес та замінює його на "надзвичайний уряд". А за декілька годин після цього парламент країни проголосував за його усунення з посади.

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