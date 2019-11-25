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В Перу пассажирский автобус упал в ущелье, есть погибшие

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 05:05
В Перу пассажирский автобус упал в ущелье, есть погибшие
Фото: авария автобуса в Перу (twitter.com/PDChina)

Сообщается о минимум 10-ти жертвах

По меньшей мере, 10 человек погибли в Перу в результате аварии пассажирского автобуса. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Известно, что еще 20 человек получили ранения. Инцидент произошел в районе центрального департамента Уануко.

"Похоже, что автобус сорвался с дороги в ущелье примерно в 500 метрах от Карпского тоннеля, следовавшего из Уанкайо в Жунине в Пукальпу на северо-востоке Укаяли", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что автобус перевозил не менее 50 пассажиров. Автобус упал в ущелье, глубиной 200 метров.

Пострадавшие были доставлены в различные районные больницы.

Напомним, под Ктево 24 ноября произошла авария с участием детского омбудсмена Николая Кулебы. В результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека.

Оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.

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