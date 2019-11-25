У Перу пасажирський автобус впав в ущелину, є загиблі

Фото: аварія автобуса в Перу (twitter.com/PDChina)

Повідомляється про щонайменше 10 жертв

Щонайменше, 10 людей загинули в Перу в результаті аварії пасажирського автобуса. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Відомо, що ще 20 осіб отримали поранення. Інцидент стався в районі центрального департаменту Уануко.

"Схоже, що автобус зірвався з дороги в ущелину приблизно за 500 метрів від Карпського тунелю, який прямував з Уанкайо в Жуніне в Пукальпу на північному сході Укаялі", - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ пишутьп, що автобус перевозив не менше 50 пасажирів. Автобус впав в ущелину завглибшки близько 200 метрів.

Постраждалі були доставлені в різні районні лікарні.

Нагадаємо, під Ктево 24 листопада сталася аварія за участю дитячого омбудсмена Миколи Кулеби. У результаті зіткнення мікроавтобуса та легковика постраждали чотири людини.

Обидва водія, а також 19-річний та 10-річний пасажири Toyota отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені в медустанови. Дитина знаходиться в реанімаційному відділенні.