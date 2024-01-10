У Перу оголосили надзвичайний стан на кордоні з Еквадором
Перу оголошує надзвичайний стан на кордоні із сусідньою країною. Причиною такого рішення стало збройне протистояння, яке охопило Еквадор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Перу Альберто Отароли на сторінці у X.
"Поліція Перу посилює заходи безпеки у прикордонній зоні із сусідньою країною. На всьому північному кордоні Перу буде оголошено надзвичайний стан", - йдеться у його повідомленні.
Він зазначив, що сили країни вирушили до міста Тумбес для координації охорони кордонів.
Варто зауважити, що перед цим президент Перу скликала екстрене засідання уряду для вжиття термінових заходів щодо запобігання проникненню в країну злочинців, які втекли з в'язниць Еквадору.
При цьому МВС країни повідомило про відправлення до кордону з Еквадором поліцейських спецпризначенців для посилення заходів безпеки.
Масовий заколот мафії в Еквадорі
Напередодні ми повідомляли про те, що президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан. Причиною цього була втеча з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса.
Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство.
Втеча сталася того ж дня, коли ватажка банди мали перевести до в'язниці суворого режиму в місті Гуаякіль.
Після цього країну сколихнули озброєні напади, зокрема, відбулось захоплення місцевого телеканалу TC Television.
У Еквадорі оголосили надзвичайний стан, а також повідомили про перших жертв. Станом на ранок 10 січня ЗМІ повідомляють про 10 загиблих внаслідок бунтів наркобанд.
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