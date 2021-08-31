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В Перу автобус рухнул в пропасть: погибли и пострадали десятки людей

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Лима, Вторник 31 августа 2021 17:34
В Перу автобус рухнул в пропасть: погибли и пострадали десятки людей Фото: В Перу автобус с пассажирами рухнул в пропасть (twitter.com/peruenlanoticia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Перу рейсовый автобус с пассажирами рухнул в пропасть. В результате ДТП погибли не менее 17 человек, еще более 20 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El Peruano.

По данным издания, автобус упал в пропасть, глубина которой превышает 200 метров. Машина несколько раз перевернулась и остановилась возле реки Римак.

Автобус выехал из города Уануко и направлялся в Лиму - столицу Перу. Точное число находившихся в нем пассажиров неизвестно.

Как сообщили изданию в полиции, авария произошла около 04:00 по местному времени на 72 километре Центрального шоссе. По словам правоохранителя, точное число погибших и пострадавших пока не установлено. Известно о 17 жертвах и более 20 пострадавших. Последние доставлены в отделение неотложной помощи больницы в Чосика.

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