В Перу автобус рухнул в пропасть: погибли и пострадали десятки людей

В Перу рейсовый автобус с пассажирами рухнул в пропасть. В результате ДТП погибли не менее 17 человек, еще более 20 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El Peruano .

По данным издания, автобус упал в пропасть, глубина которой превышает 200 метров. Машина несколько раз перевернулась и остановилась возле реки Римак.

Автобус выехал из города Уануко и направлялся в Лиму - столицу Перу. Точное число находившихся в нем пассажиров неизвестно.

Как сообщили изданию в полиции, авария произошла около 04:00 по местному времени на 72 километре Центрального шоссе. По словам правоохранителя, точное число погибших и пострадавших пока не установлено. Известно о 17 жертвах и более 20 пострадавших. Последние доставлены в отделение неотложной помощи больницы в Чосика.