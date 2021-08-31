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У Перу автобус впав у прірву: загинули і постраждали десятки людей

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Ліма, Вівторок 31 серпня 2021 17:34
У Перу автобус впав у прірву: загинули і постраждали десятки людей Фото: у Перу автобус з пасажирами впав у прірву (twitter.com/peruenlanoticia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Перу рейсовий автобус з пасажирами впав у прірву. В результаті ДТП загинули не менше 17 осіб, ще понад 20 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету El Peruano.

За даними видання, автобус впав у прірву, глибина якої перевищує 200 метрів. Машина кілька разів перекинулася і зупинилася біля річки Рімак.

Автобус виїхав з міста Уануко і прямував в Ліму - столицю Перу. Точне число пасажирів, що знаходилися в ньому, невідомо.

Як повідомили виданню в поліції, аварія сталася близько 04: 00 за місцевим часом на 72 кілометрі Центрального шосе. За словами правоохоронця, точне число загиблих і постраждалих поки не встановлено. Відомо про 17 жертв і понад 20 постраждалих. Останні доставлені у відділення невідкладної допомоги лікарні в Чосіка.

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