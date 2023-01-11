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Перспектив немає. У Путіна висловилися про мирні переговори з Україною

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявили про відсутність перспектив мирних переговорів з Україною через те, що українські закони нібито забороняють вести діалог із країною-агресором.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова на брифінгу, яку цитують російські ЗМІ.

"В умовах, коли закони України забороняють президентові України вести з нами будь-які контакти або вести з нами якийсь діалог, в умовах, коли західники, очевидно, не схильні дозволяти Києву якусь гнучкість у цьому питанні, говорити про те, що є якісь перспективи, зараз не доводиться", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить реальної готовності Росії до переговорів. При цьому Київ шукатиме дипломатичне рішення згідно з українською формулою світу.

До того ж раніше російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.

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