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Кулеба відповів, чи є ознаки бажання Росії вести переговори

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Київ, Вівторок 10 січня 2023 12:22
Кулеба відповів, чи є ознаки бажання Росії вести переговори Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна не бачить ознак, які б свідчили про реальну готовність російської сторони до переговорів. Натомість Київ і далі шукатиме дипломатичне рішення згідно з "формулою миру" президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю National Public Radio.

"Фактично ми бачимо, що вони відкидають "формулу миру", запропоновану президентом Зеленським. Але це не означає, що ми не повинні намагатися продовжувати", - заявив Кулеба.

Міністр акцентував, Україна й надалі продовжуватиме свій дипломатичний шлях.

"З чим вийшов президент Зеленський: "формула миру", що складається із 10 простих кроків. Деякі з них вимагають участі Росії, деякі ні. РФ це може подобатися чи не подобатися, але йдеться про створення коаліції - коаліції країн, які готові шукати дипломатичне рішення відповідно до пропозицій президента Зеленського", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, як раніше заявляли в Офісі президента, Україна готова припинити війну з РФ у будь-який час, але лише на умовах, викладених у "формулі миру", яку запропонував глава держави Володимир Зеленський.

Додамо, її Зеленський представив на саміті G20, який проходив на Балі. "Формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій України.

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