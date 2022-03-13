Персонал ЧАЭС с начала войны не покидает рабочих мест

Чернобыльская АЭС временно питается от дизельных электрогенераторов. Оператор украинской атомной электростанции «Энергоатом» сообщил МАГАТЭ, что 211 человек персонала и охранников Чернобыля до сих пор не могут смениться, фактически проживая там со дня нападения России на Украину.

"Генеральный директор МАГАТЭ Гросси неоднократно подчеркивал настоятельную необходимость обеспечить их надлежащий отдых, заявляя, что это также является жизненно важным элементом для безопасной и надежной работы ядерной энергетики", — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Запорожская АЭС остается под контролем России. Москва в ближайшие дни планирует установить над ней полный контроль. На ЧАЭС постоянно присутствует около 400 российских солдат. В МАГАТЭ добавили, что восемь из 15 реакторов Украины остаются в регулярной эксплуатации, в том числе два на Запорожской, три на Ровенской, один на Хмельницкой и два на Южноукраинской АЭС.