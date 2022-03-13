Персонал ЧАЕС з початку війни не покидає робочих місць

Ремонт електросистем ЧАЕС, пошкоджених під час російського штурму 9 березня, триває. Атомна електростанція тепер живиться від зовнішніх дизельних електрогенераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ .

Чорнобильська АЕС тимчасово живиться від дизельних електрогенераторів. Оператор української атомної електростанції "Енергоатом" повідомив МАГАТЕ, що 211 осіб персоналу та охоронців Чорнобиля досі не можуть змінитися, фактично проживаючи там з дня нападу Росії на Україну.

"Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі неодноразово підкреслював нагальну необхідність забезпечити їх належний відпочинок, заявляючи, що це також є життєво важливим елементом для безпечної та надійної роботи ядерної енергетики", — йдеться в заяві МАГАТЕ.

Запорізька АЕС залишається під контролем Росії. Москва найближчими днями планує встановити над нею повний контроль. На ЧАЕС постійно присутні близько 400 російських солдатів. У МАГАТЕ додали, що вісім з 15 реакторів України залишаються в регулярній експлуатації, в тому числі два на Запорізькій, три на Рівненській, один на Хмельницькій і два на Південноукраїнській АЕС.