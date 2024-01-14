Першорічник "Мемфіса" у високому польоті переправив у кошик аллей-уп: момент дня в НБА

Новачок сезону вразив під завісу другої чверті протистояння з "Нікс". У яскравому стрибку він оформив 2 очки після передачі Вінса Вільямса.

Старань Джексона та інших, однак, забракло "Мемфісу" для домашньої перемоги. "Нью-Йорк" здолав господарів завдяки ривку в третій 12-хвилинці (106:94). "Гріззліс" залишилися на 13-й сходинці Західної конференції НБА.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Нікс" Джуліус Рендл. Він набрав 24 очки, зробив 11 підбирань і віддав 5 передач. Натомість Джексон найбільше поклав у скарбничку "Мемфіса" 20 пунктів.

Хто такий Грегорі Джексон

Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за місцевих "Геймкокс". Обраний "Мемфісом" під 45-м номером драфту НБА-2023.

Після виступів у Літній лізі асоціації уклав двостороній контракт із "Гріззліс". Дебютував у регулярній першості 31 жовтня, зігравши 38 секунд проти "Далласа". У другому поєдинку встановив персональний рекорд результативності (28 очок). Паралельно захищав кольори фарм-клубу – "Мемфіс Хасл".

У складі збірної США U-18 виграв "золото" ФІБА Америк-2022. Прізвисько – GG.