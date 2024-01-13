Сліпий пас лідера "Денвера" забезпечив спокійний данк одноклубнику: момент дня в НБА

Центровий "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Серб укотре підтвердив непересічний рівень під завісу другої чверті протистояння з "Нью-Орлеаном". Він отримав передачу на вході до "фарби" та оточений оборонцями віддав передачу за спину на самотнього Гордона. Той легко поклав згори.

Стараннями Йокіча та інших "Наггетс" здобули впевнену домашню перемогу (125:113). Обидві команди залишиилися в топ-6 Західної конференції НБА. "Денвер" наразі третій, а "Пеліканс" замикають шістку найкращих команд.

Найрезультативнішим у поєдинку став важкий форвард "Нью-Орлеана" Зайон Вільямсон, який набрав 30 пунктів, зробив 6 підбирань і віддав 5 передач. Йокіч відповів тріпл-даблом – 27+10+14.

Хто такий Нікола Йокіч

Уродженець сербського Сомбора, виховувався у белградському клубі "Мега". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2013/14 у матчах чемпіонату Сербії та Адріатичної ліги.

На драфті НБА-2014 обраний "Денвером" під 41-м номером. Дебютував у складі "Наггетс" у сезоні 2015/16. Двічі Найцінніший гравець НБА (2021, 2022), учасник Матчу всіх зірок (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Здобув "срібло" Олімпіади в Токіо зі збірною Сербії. Чемпіон НБА-2023 і MVP фінальної серії.

Стиль гри Йокіча з передачами однією рукою часто порівнюють із ватерполістами. "Сомборський трюк" – названий на честь центрового стрибок з правої ноги перед високим аркоподібним кидком.