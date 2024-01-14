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Первогодник "Мемфиса" в высоком полете переправил в корзину аллей-уп: момент дня в НБА

Фото: Грегори Джексон трансформируется в одного из лидеров "Гриззлиса" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Мемфис Гриззлис" Грегори Джексон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Новичок сезона поразил под занавес второй четверти противостояние с "Никс". В ярком прыжке он оформил 2 очка после передачи Винса Уильямса.

Стараний Джексона и других, однако, не хватило "Мемфису" для домашней победы. "Нью-Йорк" одолел хозяев благодаря рывку в третьей 12-минутке (106:94). "Гриззлис" остались на 13-й строчке Западной конференции НБА.

Самым результативным в поединке стал лидер "Никс" Джулиус Рэндл. Он набрал 24 очка, сделал 11 подборов и отдал 5 передач. В свою очередь Джексон больше остальных положил в копилку "Мемфиса" 20 пунктов.

Кто такой Грегори Джексон

Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за местных "Геймкокс". Выбран "Мемфисом" под 45-м номером драфта НБА-2023.

После выступлений в Летней лиге ассоциации заключил двусторонний контракт с "Гриззлис". Дебютировал в регулярном первенстве 31 октября, сыграв 38 секунд против "Далласа". . Во втором поединке установил персональный рекорд результативности (28 очков). Параллельно защищал цвета фарм-клуба – "Мемфис Хасл".

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