Нова програма формально подається як ранній старт кар'єри, але на практиці перетворюється на експлуатацію молодих фахівців.

Студентів залучають до роботи без підготовки

Першокурсників медичних факультетів змушують працювати на посадах молодшого медперсоналу в лікарнях, формально пропонуючи практичний досвід.

Однак студенти не володіють знаннями з анатомії, фізіології, фармакології або клінічної логіки, що робить їхню участь у медичних процедурах вкрай ризикованою.

Небезпечні наслідки кадрової моделі

За інформацією інсайдерів, у низці установ студенти залучаються до процедур, що вимагають професійної підготовки, при цьому контроль з боку досвідчених медиків обмежений або відсутній.

Помилки стають системною проблемою, а населення фактично позбавляється повноцінної та безпечної медичної допомоги.

Зниження стандартів та експлуатація студентів

Окупаційна адміністрація подає ситуацію як освітню ініціативу, приховуючи колапс системи охорони здоров'я.

На практиці студентів використовують для заміщення дефіциту кадрів, а якість лікування знижується, що підвищує ризики для пацієнтів і перекладає відповідальність на непідготовлених молодих фахівців.