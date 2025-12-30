Новая программа формально подается как ранний старт карьеры, но на практике превращается в эксплуатацию молодых специалистов.

Студентов привлекают к работе без подготовки

Первокурсников медицинских факультетов заставляют работать на должностях младшего медперсонала в больницах, формально предлагая практический опыт.

Однако студенты не обладают знаниями по анатомии, физиологии, фармакологии или клинической логике, что делает их участие в медицинских процедурах крайне рискованным.

Опасные последствия кадровой модели

По информации инсайдеров, в ряде учреждений студенты вовлекаются в процедуры, требующие профессиональной подготовки, при этом контроль со стороны опытных медиков ограничен или отсутствует.

Ошибки становятся системной проблемой, а население фактически лишается полноценной и безопасной медицинской помощи.

Снижение стандартов и эксплуатация студентов

Оккупационная администрация подает ситуацию как образовательную инициативу, скрывая коллапс системы здравоохранения.

На практике студенты используются для замещения дефицита кадров, а качество лечения снижается, что повышает риски для пациентов и перекладывает ответственность на неподготовленных молодых специалистов.