З першого разу не вийшло. В ГУР розповіли, скільки було етапів звільнення Зміїного

За словами представника військової розвідки, етапів операції зі звільнення Зміїного від інтервентів було три.

"В три етапи. З першого разу не вийшло. Це нормально. Не змогли повністю зачистити острів... Що, можливо, не врахували? Це вже потім виправили. Що російська сторона буде розташовувати засоби ППО на катерах, бо вони не могли їх завезти на острів Зміїний", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР розповів, що коли окупанти зрозуміли, що вже не здатні ані відновитися, ані суттєво наростити сили на Зміїному, то це, напевно, був переломний момент у звільненні острова.

Своєю чергою Буданов додав, що після цього російські загарбники "вже нервували".

"Почали їх вибивати ракетно-артилерійськими ударами після того, як була висадка. І зрештою змусили їх після величезних втрат звідти втікати. І відразу ж зайшли інші групи", - сказав керівник ГУР.

Скібіцький при цьому зауважив, що це був "перший досвід висадки морського десанту на окупованій території".

Звільнення Зміїного

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські загарбники залишили острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник поспішно евакуював залишки гарнізону. У результаті це дозволило ЗСУ повністю звільнити Одеську область від російських окупантів, не допускати Росії на узбережжі області, а також відкрити "зерновий коридор".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, звільнення Зміїного було "складною, багаторівневою, сповненою величезних ризиків спецоперацією".

Раніше також повідомлялося, що у символічну дату, 500 днів повномасштабної війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний.